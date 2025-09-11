Как сообщает пресс-служба Черноморца, защитника Ярослава Ракицкого болельщики признали лучшим игроком августа в Первой лиге.

"Мама говорит, чтобы я уехал отсюда": звездный легионер Первой лиги рассказал, почему играет в Украине несмотря на войну

Стоит заметить, что экс-звезда Шахтера присоединился к Черноморцу в марте 2025 года. После вылета одесситов Ракицкий решил остаться в команде. Всего защитник отыграл за клуб в 15 матчах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Черноморец сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Команда Александра Кучера имеет в своем активе 13 очков после пяти туров.

