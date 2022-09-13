Защитник Адана Демирспор Ярослав Ракицкий стал одним из антигероев поединка 6-го тура чемпионата Турции против Трабзонспора.

Чемпионат Турции 2022/23, 6-й тур

Адана Демирспор – Трабзонспор – 3:2

Голы: Кевин Родригес, 10, Ндиайе, 55, Акайдин, 90+4 – Бакасетас, 37, (пен.), Бозок, 84

Адана Демирспор продолжил удачные выступления в текущем сезоне, вырвав победу над Трабзонспором. Счет открыл Кевин Родригес на 10 минуте, но до перерыва чемпион Турции отыгрался не без помощи Ракицкого. Украинец задержался при построении офсайдной ловушки и сфолил на нападающем – Бакасетас реализовал пенальти.

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Ндиайе на старте второй половины снова вывел Адана Демирспор вперед, но Бозок к концу встречи сделал счет 2:2. Впрочем, Акайдин стал героем встречи, забив на 4-й компенсированной минуте и принеся победу Адана Демирспору.

Что касается Ракицкого, то украинец стал самым худшим игроком в составе своей команды, получив 6,0 баллов за свой перфоманс. Победа позволила Адана Демирспору набрать 13 очков и подняться на 4 место, а Трабзонспор с 10 пунктами остался восьмым.

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