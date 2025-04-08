Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий, перешел в одесский Черноморец, ведь хотел продолжить футбольную карьеру на высоком уровне.

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"Ракицкий пришел в Черноморец, чтобы поиграть в футбол на приличном уровне, а на где-то там на первенство бани. Насколько я понимаю, в Черноморце зарплаты 5-8 тысяч долларов в среднем, где-то в эти цифры вписался и Ракицкий", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, 35-летний защитник присоединился к составу "моряков" на правах свободного агента. До этого Ракицкий с лета 2024 года находился без клуба после ухода из донецкого Шахтера. В нынешнем сезоне футболист провел 2 поединка за Черноморец и отдал 1 результативную передачу. Сейчас одесский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ с 18-ю очками.

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