Ракицкий отметился капитанским поступком, помог Черноморцу за свой счет.
17:02 - Читати українською
Защитник Черноморца Ярослав Ракицкий существенно помог финансово одесскому клубу.
В последнее время одесский Черноморец переживает финансовые проблемы, но на помощь пришел капитан команды Ярослав Ракицкий.
Первая лига: Черноморец и Ворскла разошлись миром, победа Агробизнеса над Металлистом, ничья Металлурга против Подолья
36-летний центральный защитник за собственные средства провел ремонт на клубной базе, сообщает SportArena.
В сезоне 2025/26 Черноморец будет бороться в Первой лиге за возвращение в УПЛ. После трех туров "моряки" идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
Талантливее Шевченко, дружба с нападающим Барсы и восемь шурупов в колене – история украинского "Голо" с Альбасете
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter