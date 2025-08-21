В последнее время одесский Черноморец переживает финансовые проблемы, но на помощь пришел капитан команды Ярослав Ракицкий.

36-летний центральный защитник за собственные средства провел ремонт на клубной базе, сообщает SportArena.

В сезоне 2025/26 Черноморец будет бороться в Первой лиге за возвращение в УПЛ. После трех туров "моряки" идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

