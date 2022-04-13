"Это легенда Шахтера, никто это не скрывает. Приятно, что такой игрок присоединился к нам на ближайший матч, тренировки. Думаю, что можно будет взять многое полезное от него. Он был моим кумиром детства, когда я был маленьким ребенком и ходил на Донбасс Арену. Помню, что у нас был один размер ноги с Ярославом, он мне давал бутсы.

Палкин пролил свет на будущее Ракицкого в Шахтере

Его основная цель, как и наша – помогать нашей стране благотворительными матчами, которые будут проводиться, а все собранные деньги мы будем передавать нуждающимся. Ярослав не остается в стороне и приехал помогать команде и стране", – поделился Бондарь в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Ракицкий – один из самых известных воспитанников Шахтера. За первую команду он выступал с 2009 до 2019 года и завоевал 19 трофеев. Недавно украинец расторг контракт с Зенитом, за который выступал последние 3 года и тренировался с харьковским Металлистом.

"Коли дивлюся, як люди на відео їдять хліб і плачуть…": ветеран УПЛ прихистив екс-одноклубника, якого шукала вся Україна