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Ракицкий пожаловался, что перевозбуждается от персональной кричалки фанатов Зенита

20 января 12:28 636 Читати українською
Ракицкий пожаловался, что перевозбуждается от персональной кричалки фанатов Зенита
Ярослав Ракицкий / фото: Зенит

Украинский защитник Зенита Ярослав Ракицкий рассказал об отношениях с болельщиками российского клуба.

"Год в Петербурге счастливый для меня. Нашел шикарный стадион, шикарную команду, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

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Кричалка: "Ракицкий, гол!"? Честно, они когда кричат, я не могу забить. Меня это смущает. Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает", – цитирует Ракицкого пресс-служба Зенита.

Напомним, Ракицкий покинул Шахтер и перебрался в Зенит в январе прошлого года. С тех пор Ярослав сыграл за питерский клуб 41 матч, в которых забил 4 гола.

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