Ракицкий поздравил жителей Донецка с днем города, проигнорировав День Независимости Украины

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий поздравил жителей Донецка с днем города.

"Наш день. С днем ​​рождения, мой родной город. С днем ​​шахтера, храбрые сердца. Пусть всегда цветет роза на моей земле, пусть каждый горняк вернется домой.

Мира нам и скорейшего возвращения туда, где зальет солнце улице моего города. Город, который не спит и дышит надеждой", – написал Ракицкий на своей странице в Инстаграм.

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24 августа, в День Независимости Украины, поздравлений от Ярослава Ракицкого замечено не было.

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Напомним, защитник Шахтера и сборной Украины известен также тем, что не поет гимн Украины перед матчами.