Центрбек Черноморца Ярослав Ракицкий отделался легким повреждением после игры против Вереса в 25-м туре УПЛ.

Несмотря на то, что футболист покинул поле в начале второго тайма, серьезного повреждения удалось избежать, сообщает ТаТоТаке.

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Медицинский штаб одесской команды заверил, что речь идет лишь о мышечном спазме и незначительной гематоме. Ожидается, что уже 23 апреля Ракицкий сможет вернуться к полноценным тренировкам.

В текущем сезоне опытный защитник провел 4 матча за Черноморец и однажды отдал результативную передачу.

Добавим, что сейчас Черноморец находится на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в активе лишь 18 очков.

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