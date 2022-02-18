– С первых минут было видно, что Ракицкий заторможен. Были ли у вас сомнения в его готовности?

– Вариантов почти не было. Игра не получилась у него. Посмотрим, связано ли это с пропуском первого сбора или в целом с состоянием. Не только у него игра не получилась. И в обороне, и в атаке не хватало многих качеств играть на своем уровне. Отрывками – да.

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Возможно, сказалось отсутствие игрового тонуса. В таких условиях все российские клубы, мы ничего не можем изменить. По игре мы могли рассчитывать на большее, – цитирует Семака Sports.ru.

Напомним, летом контракт Ракицкого истекает, поэтому это может быть его последний сезон в составе Зенита.

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