Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом относительно будущего защитника Шахтера Ярослава Ракицкого, на которого не рассчитывают в стане чемпиона Украины.

Шахтер отправился на летние сборы в Словению, но в составе делегации отсутствует Ярослав Ракицкий, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Отмечается, что клуб не намерен продлевать контракт с центрбеком, поэтому Ракицкий этим летом станет свободным агентом. Однако, Ярослав не планирует завершать карьеру и находится в поисках достойного варианта продолжения карьеры.

Напомним, в прошлом сезоне 34-летний Ракицкий провел за дончан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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