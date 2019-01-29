Ракицкий поблагодарил Ахметова и других за годы в Шахтере, проигнорировав Фонсеку и Палкина

Новичок питерского Зенита Ярослав Ракицкий попрощался с донецким Шахтером, в структуре которого находился в течение 17-ти лет.

"17 лет своей жизни я посвятил Шахтеру. Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Ракицкий официально перешел в Зенит

Большое спасибо болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет, и которые со мной сейчас. Спасибо за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за ​​истинную поддержку и любовь! Моя безграничная благодарность П. В. Дулинову, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как Вы, больше нет. Спасибо Вам за все!", – написал Ракицкий в своем Instagram.

"Спасибо за прицелы, оптику и другие вещи", – ультрас Шахтера прокомментировали переход Ракицкого в Зенит

Отметим, что защитник упомянул в своем посте всех тренеров, под руководством которых играл в командах "горняков", кроме нынешнего наставника дончан Паулу Фонсеки. Ранее была информация, что Ракицкий хочет покинуть Шахтер из-за португальца и фанатов. Также обращает на себя внимание отсутствие упоминаний о гендиректоре клуба Сергее Палкине.

Ярослав Ракицкий стал игроком Зенита в понедельник. Ориентировочная сумма трансфера – 12 млн евро. В России защитник будет играть под 44-м номером.