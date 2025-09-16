"Когда я приехал в Черноморец, я почувствовал себя нужным. В Шахтере я нужен – не нужен – такое было. А здесь я нужен. И у меня мотивация.

"Я думал, что уже наелся": Хачериди признался, почему решил вернуться в большой футбол

Я чувствую себя не на 36, а на 26. Пока мои колени не выйдут из чата, то буду бегать", – рассказал Ярослав в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, Ярослав присоединился к Черноморцу в марте 2025 года. Несмотря на вылет одесситов в Первую лигу, остался в команде и в текущем сезоне успел сыграть уже 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

