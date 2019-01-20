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Ракицкий отправился на сбор с Шахтером

20 января 11:13 397 Читати українською
Ракицкий отправился на сбор с Шахтером
Ярослав Ракицкий / Фото: ФК Шахтер

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий находится в составе "горняков". Интерес к нему проявляет российский Зенит.

Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий вылетел с командой в турецкий Белек на зимний тренировочный сбор, сообщает Футбол NEWS.

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Ранее звучала информация, что Ракицкий уже согласовал личный контракт с Зенитом и заработает около 9 млн евро за 3,5 года.

По информации СМИ, Ракицкий хочет покинуть Шахтер-за сложных отношений с Паулу Фонсекой и фанатами.

Зениту остается достичь договоренности с Шахтером, который просит за игрока 10 млн евро+бонусы. Пока россияне предлагают лишь 8 млн евро.

Ракицкий выступает за Шахтер с 2009 года. В нынешнем сезоне на счету воспитанника "горняков" 16 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах.

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