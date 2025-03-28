Легенда Шахтера Ярослав Ракицкий официально стал игроком Черноморца после почти полугодового перерыва от футбола.

Пресс-служба Черноморца официально сообщила, что Ярослав Ракицкий стал игроком одесского клуба.

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Детали сотрудничества не разглашаются. Добавим, что Ракицкий с июля 2024 года был без клуба, а Transfermarkt вообще указывает, что Ярослав завершил карьеру.

Напомним, за свою карьеру Ракицкий успел поиграть за Шахтер (дважды), питерский Зенит, за что часто подвергался критике от украинских болельщиков, а также турецкий Адана Демирспор. В составе "горняков" Ярослав провел 358 матчей, в которых отметился 18 голами и 35 ассистами.

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