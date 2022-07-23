32-летний защитник стал игроком Аданы Демирспор, сообщает пресс-служба коллектива . Договор рассчитан на год с опцией пролонгации еще на один.

У Ракицкого было предложение от бразильского клуба – известна причина отказа

На церемонии подписания соглашения присутствовали президент клуба Мурат Санджак, вице-президент Метин Коркмаз и спортивный директор Гекхан Гектюрк. Адана Демирспор, к слову, прошлый сезон завершил в середине турнирной таблицы чемпионата Турции.

Напомним, Ракицкий после расторжения контракта с Зенитом, за который выступал 2,5 года, тренировался с харьковским Металлистом и донецким Шахтером. Ярослав даже был близок к подписанию соглашения с "горняками", но в последний момент переход сорвался.