Ракицкий официально трудоустроился в Турции
Бывший игрок Шахтера и Зенита Ярослав Ракицкий после продолжительных поисков нашел новый клуб.
32-летний защитник стал игроком Аданы Демирспор, сообщает пресс-служба коллектива. Договор рассчитан на год с опцией пролонгации еще на один.
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На церемонии подписания соглашения присутствовали президент клуба Мурат Санджак, вице-президент Метин Коркмаз и спортивный директор Гекхан Гектюрк. Адана Демирспор, к слову, прошлый сезон завершил в середине турнирной таблицы чемпионата Турции.
Напомним, Ракицкий после расторжения контракта с Зенитом, за который выступал 2,5 года, тренировался с харьковским Металлистом и донецким Шахтером. Ярослав даже был близок к подписанию соглашения с "горняками", но в последний момент переход сорвался.
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