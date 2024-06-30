Ярослав Ракицкий во второй раз прощается с Шахтером, но эмоциональные декорации совсем другие.

"С 12 лет и до сих пор я отдавал и оставлял свое сердце, себя донецкому Шахтеру, как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля.

Спасибо, Президент, за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб.

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Спасибо, Шахтер! Спасибо, мой Украинский Донецк! Желаю золотых кубков и побед!

Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной Донецкий Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце. Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", – написал 34-летний Ракицкий в Instagram.

Напомним, это был второй заход Ярослава в родной клуб, который длился полтора года. Первый период был значительно длиннее и закончился скандальным переходом в Зенит в январе 2019-го. Впрочем, после полномасштабного вторжения Ракицкий немедленно покинул Россию и активно помогает украинским военным.

Всего в футболке Шахтера защитник провел 358 матчей (шестое место в истории клуба), оформил 18 голов и 35 ассистов. Инсайдер Игорь Бурбас утверждал, что ветеран не планирует завершать карьеру и находится в поисках достойного варианта трудоустройства.

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