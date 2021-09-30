УЕФА определился с командой лучших во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ракицкий в матче против Мальме / фото: ФК Зенит

Лучшим голкипером тура признан голкипер Шерифа Гиоргос Атанасиадис, который одновременно стал игроком недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА.

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Оборона составили дуэт с российского Зенита Ракицкий и Дуглас Сантос, к которым присоединился Милан Шкриняр из Интера. В полузащите лучшими стали центральные хавбека Гуйе (ПСЖ) и Ванакен (Брюгге), а также вингеры Кьеза (Ювентус), Сане (Бавария) и Салах (Ливерпуль).

Форвардов в команде лучших двое – Нуньес (Бенфика), который оформил дубль в ворота Барселоны, и Адейеми из Зальцбурга.

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