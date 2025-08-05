– В Шахтере Ярослав Ракицкий стал преемником Дмитрия Чигринского, который перешел в праймовую Барселону Пепа Гвардиолы, и с которым вы также поиграли вместе.

– Ну, видимо, на тот момент он заслуживал на этот трансфер. Почему не получилось? Ходили слухи, что, вроде бы, в Барселоне сделали тест, который показал, что Дмитрий не соответствует своему возрасту. Всех нюансов я не знаю.

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Чигринский был надежным защитником, поэтому Пеп Гвардиола и пригласил его в команду. Хотя, если сравнить с Ракицким, то я считаю, что Ярослав на голову сильнее. Не хочу обидеть Диму, конечно. Несмотря на это все один поехал в Барселону, а второй – нет. Так бывает в футболе.

Рак, как не меня, – это бриллиант нашего футбола. Во все годы Ярик, я помню, выделялся и имел что-то такое, чего, видимо, не хватало другим. Действительно классный футболист, с которым всегда было приятно играть.

Я играл с Яриком, когда он еще действовал крайним защитником или хавбеком и выжигал весь фланг. Когда Мирча Луческу взял его в первую команду, то сделал левым центральным защитником. Мистер что-то увидел или угадал, однако это помогло сделать классную карьеру", – рассказал Вадим Шаврин в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что 37-летний Шаврин сейчас играет за Подолье из Хмельницкого в Первой лиге Украины.

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