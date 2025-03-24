Александр Кучер, новый главный тренер Черноморца, уже привлек внимание не только своим назначением, но и возможными кадровыми изменениями.

В планах Кучера может быть привлечение в команду Ярослава Ракицкого, с которым он неоднократно играл вместе в Шахтере, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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35-летний защитник, недавно покинувший Шахтер после завершения контракта, уже более полугода находится без клуба. Однако его амбиции и желание продолжить карьеру могут привести к тому, что он вернется на поле, присоединившись к Черноморцу под руководством своего давнего товарища.

Ракицкий пока размышляет над предложением. Он еще не объявлял о завершении карьеры. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 700 тысяч евро.

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