Новый главный тренер Черноморца Александр Кучер рассказал о возможном приходе Ярослава Ракицкого в одесский клуб.

– Трансферное окно в Украине закрыто. Вы рассматриваете возможность усиления свободными агентами?

– Возможно, кого-то и подпишем.

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– В этом контексте возможен приход вашего многолетнего партнера в Шахтере и сборной Украины Ярослава Ракицкого?

– Разговоры такие есть. Все, что писали, соответствует действительности.

– На ваш взгляд, Ярослав не сказал еще последнего слова в футболе?

– Надеюсь, что нет, – поделился Кучер в интервью Sport-express.ua.

Напомним, 35-летний Ракицкий с прошлого лета находится без клуба после завершения контракта с "горняками". Ярослав еще не объявлял о завершении карьеры. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt оценивается в 700 тысяч евро, а сам портал уже внес защитника в перечень игроков, завершивших карьеру.

Добавим, что в составе Шахтера Ракицкий отыграл 358 матчей, в которых отметился 18 голами и 35 ассистами.

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