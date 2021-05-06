Игрок Зенита Ярослав Ракицкий может покинуть команду уже летом, утверждает Eurostavka со ссылкой на собственные источники. 31-летнему защитнику уже даже подыскали замену.

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Одним из кандидатов является защитник Маркао из Галатасарая. Стороны уже провели первые переговоры относительно потенциального трансфера бразильца. Сумма перехода может составить около 15 млн евро. Также за Маркао следит киевское Динамо, которое уже второй раз предпринимало попытку ним усилиться, и московский Локомотив. Подписание Маркао в Зенит напрямую зависит от будущего Ракицкого.

Заметим, что в текущем сезоне Маркао провел 39 поединков за турецкий гранд, в которых отметился голом и ассистом. Ярослав Ракицкий, в свою очередь, принял участие в 32 встречах за Зенит (1 мяч и 4 результативных передачи). Его контракт с "сине-бело-голубыми" рассчитан до следующего лета.

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