Ярослав Ракицкий близок к возвращению на футбольное поле после длительной паузы.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Металлисте 1925, сообщает Sportarena.

Ракицкий ставил ультиматум Луческу и Ахметову – это помогло ему закрепиться в Шахтере в начале карьеры

По информации источника, руководство харьковского клуба рассматривает возможность подписания экс-защитника сборной Украины.

35-летний футболист остается без команды с лета после ухода из Шахтера. Ранее ходили слухи, что украинец может продолжить карьеру в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае. Также СМИ писали, что Ярослав может стать владельцем ФСК Мариуполя.

Напомним, за свою карьеру Ракицкий успел поиграть за Шахтер (дважды), питерский Зенит, за что ему доставалось от украинских болельщиков, и турецкий Адана Демирспор.

Металлист 1925 сейчас занимает в турнирной таблице Группы Б Первой лиги второе место, набрав 26 очков и уступает Полтаве, которая идет лидером, только по дополнительным показателям.

Металлист 1925 обыграл участника 1/4 финала Кубка Украины и догнал лидера: Первая лига