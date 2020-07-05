Ракицкий и Тимощук второй раз подряд стали чемпионами России в составе Зенита

Зенит благодаря победе над Краснодаром защитил титул чемпиона РПЛ.

Чемпионат Росии, 26 тур

Краснодар – Зенит – 2:4

Голы: Уткин, 29, 50 – Азмун, 5, 52, Дзюба, 45+1 (пен.), Сутормин, 72

Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 (К)

Для досрочного титула питерцам нужно было победить на выезде Краснодар, который борется за зону Лиги чемпионов. Азмун очертил серьезные намерения гостей уже на 5 минуте, но это несколько расслабило команду Семака. Молодой Уткин сравнял счет в середине тайма, потом несогласованные действия Ракицкого и Лунева привели к пенальти. Голкипер Зенита сам исправил свою ошибку, а в компенсированное время Дзюба показал Вандерсону, как надо бить с "точки".

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Качели продолжились и после перерыва. Неугомонный Уткин откладывал чемпионство соперника как мог – моментальный ответ Азмуна. Все стало ясно на 72 минуте. "Джокер" Сутормин выскочил один на один с голкипером, оформив окончательные 2:4.

Ярослав Ракицкий добыл свой второй титул чемпиона России после перехода в Зенит зимой 2019-го. Также не следует забывать об Анатолии Тимощуке, который работает в тренерском штабе Сергея Семака.

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