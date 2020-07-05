toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Россия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК - РЕАЛ МАДРИД

Ракицкий и Тимощук второй раз подряд стали чемпионами России в составе Зенита

5 июля 23:04 - Читати українською
Ракицкий и Тимощук второй раз подряд стали чемпионами России в составе Зенита
Радость Зенита / Сайт клуба

Зенит благодаря победе над Краснодаром защитил титул чемпиона РПЛ.

Чемпионат Росии, 26 тур

Краснодар – Зенит – 2:4

Голы: Уткин, 29, 50 – Азмун, 5, 52, Дзюба, 45+1 (пен.), Сутормин, 72

Нереализованный пенальти: Вандерсон, 41 (К)

Для досрочного титула питерцам нужно было победить на выезде Краснодар, который борется за зону Лиги чемпионов. Азмун очертил серьезные намерения гостей уже на 5 минуте, но это несколько расслабило команду Семака. Молодой Уткин сравнял счет в середине тайма, потом несогласованные действия Ракицкого и Лунева привели к пенальти. Голкипер Зенита сам исправил свою ошибку, а в компенсированное время Дзюба показал Вандерсону, как надо бить с "точки".

Вернидуб разгромной победой вывел Шахтер С в лидеры чемпионата Беларуси

Качели продолжились и после перерыва. Неугомонный Уткин откладывал чемпионство соперника как мог – моментальный ответ Азмуна. Все стало ясно на 72 минуте. "Джокер" Сутормин выскочил один на один с голкипером, оформив окончательные 2:4.

Ярослав Ракицкий добыл свой второй титул чемпиона России после перехода в Зенит зимой 2019-го. Также не следует забывать об Анатолии Тимощуке, который работает в тренерском штабе Сергея Семака.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Умер легенда Динамо Трошкин – он брал с киевлянами Кубок кубков 1975 года
5 июля
9660
Теги
Украинцы за рубежом Краснодар Краснодар Россия Ярослав Ярослав Ракицкий Анатолий Анатолий Тимощук Зенит Зенит
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
33
мин
Оболонь-Бровар
19:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук