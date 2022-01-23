Сезон 2021/22 может стать для Ярослава Ракицкого последним в футболке Зенита.

О планах 32-летнего украинца рассказал его представитель Максим Дудченко.

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"От Зенита пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит", – заявил Дудченко в комментарии РБ Спорт.

Напомним, 3 года назад Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит за 10 млн евро. Вместе с питерцами защитник трижды становился чемпионом России, дважды обладателем национального Кубка и однажды – Суперкубка.

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