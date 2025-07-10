Ракицкий будет играть в Первой лиге – защитник официально продлил контракт с Черноморцем
10 июля 18:50 - Читати українською
Известный украинский центрбек Ярослав Ракицкий заключил новое соглашение с одесским Черноморцем.
Пресс-служба "моряков" сообщила о продлении сотрудничества с 35-летним футболистом. Условия нового контракта не разглашаются.
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Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец в марте 2025 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Украины провел 9 матчей за клуб и отдал один ассист.
Напомним, что Черноморец занял 16-е место по итогам прошлого сезона УПЛ и вылетел в Первую лигу.
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