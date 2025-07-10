Пресс-служба "моряков" сообщила о продлении сотрудничества с 35-летним футболистом. Условия нового контракта не разглашаются.

Черноморец подписал контракты сразу с пятью футболистами

Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец в марте 2025 года на правах свободного агента. В прошлом сезоне экс-игрок сборной Украины провел 9 матчей за клуб и отдал один ассист.

Напомним, что Черноморец занял 16-е место по итогам прошлого сезона УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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