Игроки вместе выступали в Шахтере, а несколько дней назад пересеклись на турецких сборах Металлиста.

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"Ракицкий? Да это чистый патриот. Он чистый украинец. Он приехал в Турцию, присоединился к нам, мы с ним разговаривали. Он очень переживает. Видно, что он наш парень, наш казак", – заявил Фомин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Ракицкий публично осудил вторжение России в Украину и расторг контракт с Зенитом за 3 месяца до завершения. Сейчас центрбек тренируется с Шахтером, однако официального соглашения нет.

Що робити з Ярославом Ракицьким?