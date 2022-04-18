"Ракицкий – чистый патриот, наш парень, казак": Фомин быстро простил экс-партнеру выступления в России
08:00 - Читати українською
Ветеран Металлиста Руслан Фомин убежден, что Ярослав Ракицкий искупил вину 3 лет выступлений в России.
Игроки вместе выступали в Шахтере, а несколько дней назад пересеклись на турецких сборах Металлиста.
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"Ракицкий? Да это чистый патриот. Он чистый украинец. Он приехал в Турцию, присоединился к нам, мы с ним разговаривали. Он очень переживает. Видно, что он наш парень, наш казак", – заявил Фомин в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, Ракицкий публично осудил вторжение России в Украину и расторг контракт с Зенитом за 3 месяца до завершения. Сейчас центрбек тренируется с Шахтером, однако официального соглашения нет.
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