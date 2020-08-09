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Ракета Роналду, шедевр Месси и два чудо-гола: УЕФА назвал претендентов на автора лучшего мяча недели в ЛЧ

10:03 - Читати українською
Ракета Роналду, шедевр Месси и два чудо-гола: УЕФА назвал претендентов на автора лучшего мяча недели в ЛЧ
Криштиану Роналду / Getty Images

Пресс-служба УЕФА определила четыре лучших гола недели, которые были забиты в этот футбольный уик-энд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В список лучших голов попал второй гол Роналду в ворота Лиона – тот в своем фирменном стиле пробил издали в "девятку". Также не остался незамеченным курьезный, но шедевральный гол Месси в ворота Наполи.

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На звание лучшего гола претендует взятие ворот в исполнении Левандовски в ворота Челси и гол Бензема на Этихаде.

Уже традиционно проголосовать за автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

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Видеоновости Лига чемпионов Криштиану Криштиану Роналду Красивые голы Роберт Роберт Левандовски Лионель Лионель Месси Карим Карим Бензема
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