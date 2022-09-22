Вчерашнее обследование выявило опухоль в яичках 28-летнего форварда Герты Жана-Поля Боэтьюса, информирует пресс-служба клуба.

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Нидерландец вынужден немедленно приостанавливать карьеру и готовиться к операции. Герта обещает поддерживать своего игрока и в будущем предоставлять основную информацию о его состоянии. Боэтьюс только этим летом переехал в Берлин из Майнца и успел провести за новый клуб 6 матчей. В 2017 году форвард пересекался с Русланом Малиновским в Генке.

Напомним, в июле такой же диагноз услышал новичок Борусии Д Себастьян Алле, за которого "шмели" заплатили Аяксу 31 млн евро.

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