Как известно, уже 1 июля 22-летний кипер сборной Италии может стать свободным агентом. Доннарумма не может достичь согласия с Миланом об условиях нового контракта. Все дело в зарплате, ведь футболист требует 12 млн евро за сезон, тогда как клуб готов платить только 8. Сейчас Джиджи зарабатывает 6 млн евро ежегодно.

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Мино Райола, представляющий интересы Доннаруммы, утверждает, что получил предложение для своего клиента с зарплатой в 10 млн евро. Конкретный клуб не указывается, но в Италии подозревают, что речь идет о Ювентусе, который считается фаворитом на подписание итальянского портьере, сообщает Football Italia со ссылкой на GdS.

Реакция руководства Милана пока неизвестна, а сам вратарь утверждает, что стремится играть в Лиге чемпионов. Милан имеет шансы квалифицироваться туда, но даже в случае попадания в топ-4 Серии А ситуация не изменится – максимум, который "россонери" готовы платить Джанлуиджи, составит 8 млн.

Заметим, что в текущем сезоне Доннарумма провел 44 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола.

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