"Для Марио всегда найдется правильное решение. Он один из лучших итальянских нападающих.

Балотелли получил неожиданный вариант в Румынии, – RMC Sport

Выход всегда есть. Я не беспокоюсь за Марио. Он останется в Европе", – цитирует слова Мино Райола Football Italia со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

Напомним, у Марио Балотелли конфликт с руководством Брешии, за которую он выступал на протяжении прошлого сезона. Супер Марио не смог закрепиться в составе команды, поэтому провел лишь 19 поединков в их футболке в Серии А и отметился пятью голами. Ранее форвард также выступал за Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль и другие клубы.

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