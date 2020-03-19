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Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины

12:29 66 Читати українською
Райола пообещал летом привести в Реал своего клиента – агент работает со звездами первой величины
Поль Погба и Мино Райола / Reuters

Известный футбольный агент Мино Райола планирует трудоустроить одного из своих звездных клиентов в мадридском Реале в ближайшее трансферное окно.

"Мои отношения с Реалом очень хорошие. Я часто разговариваю с Хосе Анхелем (управляющий директор Реала – прим."Футбол 24"). Этим я надеюсь привезти великого чемпиона мадридцам.

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На текущий момент из моих клиентов в Мадриде есть Ареола, но это аренда. Этим летом я хотел бы привезти крупного игрока в Мадрид на постоянной основе. Это было бы гордостью для меня и всех моих игроков, ведь Реал – отличная команда", – поделился Райола в комментарии Marca.

Отметим, что среди клиентов одиозного агента есть минимум два игрока, в трансфере которых заинтересован Реал – Поль Погба и Эрлинг Холанд.

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