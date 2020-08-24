Райола озвучил планы своих звездных клиентов – будущее одного из них в тумане

Скандально известный агент Мино Райола рассказал, будут ли его звездные клиенты менять клубную прописку в ближайшее время.

"Погба – ключевой игрок Манчестер Юнайтед, он на 100 процентов будет частью их проекта. Манчестер Юнайтед не будет принимать никаких предложений этим летом по продаже Погба. О новом контракте мы начнем переговоры скоро, не стоит беспокоиться.

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Холанд – мечта для многих клубов, но Эрлинг останется в Боруссии Дортмунд этим летом. Он счастлив и никуда не пойдет. Мы знаем, что он построит отличную карьеру, и прямо сейчас не время покупать клуб.

Маттейс Де Лигт останется в Ювентусе. Он – будущее клуба. Я не начинал с Миланом переговоры о продлении контракта Доннарумма, потому что у них сейчас другие приоритеты. Посмотрим", – цитирует Райолу Marca со ссылкой на Sky Italia.

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