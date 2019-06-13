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Райола опроверг слухи о переходе Де Лигта в ПСЖ

08:00 51 Читати українською
Райола опроверг слухи о переходе Де Лигта в ПСЖ
Маттейс Де Лигт / Фото Bleacher Report

Мино Райола, который является агентом капитана Аякса Маттейса Де Лигта, поделился информацией о будущем своего клиента.

"Трансфер Де Лигта в ПСЖ? Это ложная информация. Я не встречался с представителями ПСЖ", – цитирует Райолу ANSA.

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Напомним, авторитетное издание AS заявляло, что 19-летнего защитника не устроил предложенный Барселоной контракт, поэтому ПСЖ оставался одним из основных претендентов на Маттейса.

Кроме парижского и каталонского грандов в услугах капитана Аякса заинтересованы еще ряд европейских клубов.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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Теги
Трансферы Аякс Аякс ПСЖ ПСЖ Франция Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
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