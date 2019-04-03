Райола объяснил, почему итальянцы не могут быть расистами

Одиозный агент Мино Райола прокомментировал расистский инцидент со своими клиентами – Мойзе Кином и Блезом Матюиди, случившейся во время поединка 30-го тура итальянской Серии А между Кальяри и туринским Ювентусом.

"Быть итальянцем и расистом одновременно нельзя.

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Я поддерживаю Мойзе и Блеза. Расизм для меня – синоним невежества. Оправдывать его никто не может и не должен. Я горжусь своими ребятами и буду с ними до конца", – цитирует Райолу ANSA.

Отметим, что накануне форвард Ювентуса Кин отметил гол у трибун Кальяри, а местные фанаты начали оскорблять игрока на расистской почве. Также с проявлениями расизма столкнулся полузащитник туринцев Блез Матюиди.