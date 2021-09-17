"Контракт Погба с МЮ истекает в следующем году. Мы поговорим с Манчестер Юнайтед и посмотрим. Наверное, Турин остался в его сердце, а для него подобные вещи важны. Есть вероятность, что он вернется в Ювентус, но это зависит и от "Старой синьоры", – приводит слова Райола Calciomercato в интервью Rai Sport.

Погба готов продлить контракт с Манчестер Юнайтед из-за Роналду, – The Athletic

Отметим, что Погба уже длительное время сватают в Реал и Ювентус, но все изменилось после возвращения Роналду в Манчестер Юнайтед – француз намерен остаться в английском гранде

К слову, Поль в текущем сезоне провел 4 матча за "красных грандов", в которых отдал 7 результативных передач.

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