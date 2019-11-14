Райола хочет выбить для Доннаруммы повышение зарплаты – у Милана другие планы на голкипера

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма оценивает свою работу в команде выше текущей зарплаты.

Мино Райола, который является скандальным агентом вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы намерен обсудить с клубом новый контракт своего клиента со значительным повышением зарплаты, сообщает Corriere dello Sport.

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Руководство "россонери" не против продлить контракт с 20-летним вратарем, но не рассчитывает платить больше, чем получает Джанлуиджи сейчас (6 млн евро в год).

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Серии А Доннарумма провел 11 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

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