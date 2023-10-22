В рамках программы дня в 10-м туре Ла Лиги было запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 10-й тур

Лас-Пальмас – Райо Вальекано – 0:1

Гол: Бебе, 90+1

Нереализованный пенальти: Эль-Хаддади, 34 (Лас-Пальмас)

Удаление: Валентин, 90+4 (Райо Вальекано)

Вильяреал – Алавес – начало в 19:30

Райо Вальекано на выезде победил Лас-Пальмас. На перерыв футболисты ушли без забитых мячей, что было ожидаемо. Лас-Пальмас в первых таймах в этом сезоне пропустил всего один гол – таким же достижением в топ-5 лиг Европы могут похвастаться только Интер, ПСЖ и Ницца. Хозяева могли еще и сами отличиться, однако Эль-Хаддади не смог реализовать пенальти.

До конца основного времени канарцы держали свои ворота сухими, однако на 1-й компенсированной минуте Райо таки открыл счет. Голом отметился Бебе, который только появился на поле. Его точный удар и решил судьбу встречи.

Атлетико благодаря хет-трику Гризманна разгромил Сельту, Реал Сосьедад победил Мальорку