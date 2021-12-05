Чемпионат Испании 2021/22, 16-й тур

Райо Вальекано – Эспаньол – 1:0

Голы: Кабрера, 54 (автогол)

Эльче – Кадис – начало в 17:15

Леванте – Осасуна – начало в 19:30

Сельта – Валенсия – начало в 22:00

Программу дня в Испании открывала встреча в Мадриде между Райо Вальекано и Эспаньолом. В случае победы хозяева могли приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние двух очков, однако в первом тайме особого преимущества и значительного количества моментов не возникало. Каталонцы держались на равных и после перерыва, но им не повезло – на 54-й минуте Кабрера подрезал мяч в свои ворота.

Этот гол оказался единственным во встрече. Райо Вальекано празднует минимальную победу и возвращается в борьбу за попадание в топ-4.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ