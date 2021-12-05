Райо Вальекано удержал минимальную победу над Эспаньолом, вернувшись в борьбу за ЛЧ
Эспаньол в рамках 16-го тура Ла Лиги потерпел досадное выездное поражение от Райо Вальекано. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2021/22, 16-й тур
Райо Вальекано – Эспаньол – 1:0
Голы: Кабрера, 54 (автогол)
Эльче – Кадис – начало в 17:15
Леванте – Осасуна – начало в 19:30
Сельта – Валенсия – начало в 22:00
Программу дня в Испании открывала встреча в Мадриде между Райо Вальекано и Эспаньолом. В случае победы хозяева могли приблизиться к зоне ЛЧ на расстояние двух очков, однако в первом тайме особого преимущества и значительного количества моментов не возникало. Каталонцы держались на равных и после перерыва, но им не повезло – на 54-й минуте Кабрера подрезал мяч в свои ворота.
Этот гол оказался единственным во встрече. Райо Вальекано празднует минимальную победу и возвращается в борьбу за попадание в топ-4.
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