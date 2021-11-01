В понедельник 12-й тур чемпионата Испании продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Испания, Ла Лига, 12-й тур

Райо Вальекано – Сельта – 0:0

Леванте – Гранада – начало встречи в 22:00

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В первом матче дня Райо Вальекано принимал Сельту. После короткой разведки хозяева взялись обстреливать ворота "кельтов". Сначала Радамель Фалькао заставил Матиаса Дитуро продемонстрировать мастерство и потянуть мяч с правого нижнего угла, а через мгновение Иси Паласон целил под правую стойку – не хватало точности.

На 19-й минуте Ренато Тапия откровенно завалил Фалькао в штрафной Сельты, однако арбитр не поддался уговорам игроков Райо и пенальти не назначил. Впоследствии Фран Гарсия нанес опасный удар с далекого расстояния – Дитуро в прыжке потянул сферу из угла ворот.

Хозяева выглядели более агрессивными и острыми и то и дело накатывали атаки на ворота Сельты, однако не хватало фарта на завершающей стадии. Под конец тайма Иси замыкал прострел Гарсии с левого фланга – мяч просвистел над перекладиной.

Сразу после перерыва Дитуро снова напомнил, что он в нынешнем матче едва ли не лучший игрок Сельты – после выстрела Гарсии его сейв спас спас команду из Виго. В середине второй сорокапятиминутки супершанс не использовал Браис Мендес – со штрафного он закручивал сферу в дальний угол ворот. Мяч обошел стенку и летел в цель, но Столе Димитриевски разгадал замысел капитана Сельты и в падении спас ворота Райо. Уже в добавленное время гости получили последний шанс выйти вперед – Аспас из опасного штрафного попал в стенку.

Ничья принесла Сельте 11 очков и четырнадцатую строчку турнирной таблицы, Райо Вальекано с 20 пунктами стал шестым.

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