Чемпионат Испании 2022,23, 14-й тур

Райо Вальекано – Сельта – 0:0

Валенсия – Бетис – 3:0

Голы: Алмейда, 63, Гильямон, 79 (пен), Клюйверт, 90+3

Удаление: Э Гонсалес, 61 (Бетис)

Райо Вальекано после сенсационной победы над Реалом поднялся на девятую позицию, однако до зоны ЛЧ мадридцам не хватало всего трёх очков. Набрать их можно было в домашнем поединке с Сельтой – благо, галисийцы даже после отставки Эдоардо Коудета не стали лучше. Их безвыигрышная серия длилась целых шесть туров.

Правда, Райо не знал побед над Сельтой на протяжении трех матчей в Ла Лиге подряд. Ещё одна осечка обновила бы антирекорд противостояния – и эта осечка случилась! Иначе и быть не могло, когда наносишь всего 9 ударов за игру, не дотягивая даже до 0,4 xG. Гости выступили не намного лучше, но на последних минутах Аспас и Нуньес могли прибить мадридцев замыканием стандартов с шести метров.

Попасть в створ им не удалось, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Райо Вальекано впервые с 1996 года не смог переиграть Сельту в четырех матчах Примеры подряд. К тому же, подопечные Андони Ираолы остались в двух очках от зоны ЛЧ.

Бетис мог подняться в топ-3 Ла Лиги, однако для этого необходимо было одолеть Валенсию на Месталье. "Летучие мыши" не знали побед в течение пяти туров, поэтому задача выглядела не такой уж и трудной – впрочем, в статистике была одна интересная загвоздка. Левантийцы не проиграли ни одного из последних шести поединков в Ла Лиге, проведённых в четверг.

Казалось бы, это обычное стечение обстоятельств, однако мистическая история снова сработала. Валенсия разгромила Бетис, удерживая мяч 68% игрового времени и позволив провести по своим воротам всего 5 ударов (с суммарной остротой в 0,23 xG). Хозяева били втрое чаще, что вылилось в гол на 63-й минуте – это Алмейда прямым выстрелом со штрафного попал в левую девятку.

За две минуты до этого Эдгар Гонсалес оставил Бетис в меньшинстве, получив вторую желтую, поэтому добить "вердибланкос" не составляло никакого труда. на 79-й минуте Гильямон забил второй гол, реализовав пенальти, а в компенсированное время Клюйверт установил окончательный счёт – 3:0. Команда Мануэля Пеллегрини не выиграла во втором матче подряд, скатившись на шестое место.