Райо Вальекано поднялся в зону Лиги Европы, удержав победу над Лас-Пальмас
Лас-Пальмас в рамках 35-го тура Ла Лиги 2024/25 потерпел поражение от Райо Вальекано (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Лас-Пальмас ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, поэтому ничья в домашней игре с Райо Вальекано канарцев не устраивала. В каком-то смысле островитяне выполнили задачу – ничьи не произошло, ведь они проиграли. Единственный гол во встрече в середине второго тайма забил Альваро Гарсия.
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Эта неудача еще не означает вылета Лас-Пальмаса, но ситуация сложная. После третьего поражения подряд команда осталась в зоне вылета с 32 очками в активе – чтобы покинуть тройку аутсайдеров, надо обойти Алавес, у которого на три очка больше при лучшей статистике личных встреч. Баски свой матч еще не сыграли, а у канарцев осталось всего три тура.
Лас-Пальмас же поднялся в зону Лиги Европы, однако позади расположили Сельта (на один зачетный балл меньше), Осасуна и Мальорка (на три).
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