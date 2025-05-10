Лас-Пальмас ведет борьбу за выживание в Ла Лиге, поэтому ничья в домашней игре с Райо Вальекано канарцев не устраивала. В каком-то смысле островитяне выполнили задачу – ничьи не произошло, ведь они проиграли. Единственный гол во встрече в середине второго тайма забил Альваро Гарсия.

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Эта неудача еще не означает вылета Лас-Пальмаса, но ситуация сложная. После третьего поражения подряд команда осталась в зоне вылета с 32 очками в активе – чтобы покинуть тройку аутсайдеров, надо обойти Алавес, у которого на три очка больше при лучшей статистике личных встреч. Баски свой матч еще не сыграли, а у канарцев осталось всего три тура.

Лас-Пальмас же поднялся в зону Лиги Европы, однако позади расположили Сельта (на один зачетный балл меньше), Осасуна и Мальорка (на три).

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