Райо Вальекано в рамках 34-го тура Ла Лиги 2024/25 победил Хетафе (1:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Мадридское дерби на Вальекасе имело большое значение для обоих коллективов. Во-первых, они не знали побед около месяца, а во-вторых – Райо и Хетафе сохраняли шансы на еврокубки. Топ-8 располагалась совсем рядом.

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Хозяева настроились лучше, открыв счет уже на 7-й минуте вследствие подачи с углового. Голом отметился Флориан Лежен. В дальнейшем игра была равной, но Райо Вальекано выглядел несколько острее. В частности, в начале второго тайма шикарную контратаку завершал Хорхе Де Фрутос – его удар с линии штрафной парировал Давид Сория.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "молний". Райо прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, набрал 44 очка и поравнялся с Осасуной, которой удается закрывать зону еврокубков благодаря лучшим дополнительным показателям. Хетафе отстал на пять зачетных баллов, продлив серию поражений до четырех туров.

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