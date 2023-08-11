В рамках 1-го тура Ла Лиги на пятницу запланировали два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 1-й тур

Альмерия – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Паласон, 20 (пен), Нтека, 28 (пен)

Севилья – Валенсия – начало в 23:00

Андалусии выпала честь открыть сезон в топ-5 лиг, что для большинства болельщиков тождественно возобновлению европейского клубного сезона. Обновленную Ла Лигу (с новой графикой и комментариями футболистов в перерыве) первыми представили Альмерия и Райо Вальекано. Для мадридцев эта встреча стала первой в эпоху без Андони Ираолы – нового коуча Забарного в Борнмуте.

Поединок оказался очень динамичным, с моментами у обоих ворот. Это было действительно приятно смотреть, однако голы удалось увидеть только в стартовые 30 минут. Оба прилетели с пенальти в ворота Альмерии, причем фолы были глупыми.

На 20-й минуте счет открыл Иси Паласон, а на 28-й забил Нтека. 0:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Райо Вальекано стартует с победы.

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