Райо Вальекано победил Альмерию в матче-открытии большого клубного сезона – мадридцы забили с двух пенальти
В рамках 1-го тура Ла Лиги на пятницу запланировали два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2022/23, 1-й тур
Альмерия – Райо Вальекано – 0:2
Голы: Паласон, 20 (пен), Нтека, 28 (пен)
Севилья – Валенсия – начало в 23:00
Андалусии выпала честь открыть сезон в топ-5 лиг, что для большинства болельщиков тождественно возобновлению европейского клубного сезона. Обновленную Ла Лигу (с новой графикой и комментариями футболистов в перерыве) первыми представили Альмерия и Райо Вальекано. Для мадридцев эта встреча стала первой в эпоху без Андони Ираолы – нового коуча Забарного в Борнмуте.
Algún día nos enseñará esa rutina.— LALIGA (@LaLiga) August 11, 2023
@Calleti_Antonio
@Isinhho
@RayoVallecano #AlmeríaRayo | #LALIGAEASPORTS#LALIGAHighlights | #InsideLALIGA pic.twitter.com/eEjqUtxGbA
Поединок оказался очень динамичным, с моментами у обоих ворот. Это было действительно приятно смотреть, однако голы удалось увидеть только в стартовые 30 минут. Оба прилетели с пенальти в ворота Альмерии, причем фолы были глупыми.
На 20-й минуте счет открыл Иси Паласон, а на 28-й забил Нтека. 0:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Райо Вальекано стартует с победы.