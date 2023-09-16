Райо Вальекано наконец победил, прыгнув сразу на восемь позиций в таблице вверх. "Жертвой" стал Алавес, который приехал в гости и держал ворота до конца первого тайма – а потом защитники привезли пенальти. Альваро Гарсия его заработал, а Иси Паласон уверенно реализовал. 1:0.

"Он хорошо тренировался": наставник Валенсии оценил состояние Яремчука после возвращения из сборной Украины

Отыграться баски так и не смогли, а в конце второго тайма Райо забил второй гол. Героем стал Хорхе Де Фрутос, который вышел на замену и отличился через семь минут. Ассистентом выступил Альваро Гарсия – таким образом, он стал первым футболистом "молний" с 2014 году, которому удалось заработать пенальти и отдать голевую передачу в матче Ла Лиги.

В целом, Райо Вальекано доминировал, создавая классные моменты и наиграв даже на три ожидаемых гола. Возможно, разгром действительно произошел бы, если бы не сейв Сиверы в моменте с Кике Пересом.

Финальный свисток зафиксировал победу мадридцев со счетом 2:0. Алавес остался с шестью очками и опустился на двенадцатую позицию в турнирной таблице. Райо Вальекано же прервал 2-матчевую серию поражений и взлетел сразу на четвертую строчку – впрочем, это только начало тура. Обе команды завершат его значительно ниже.

Зарплаты в Ла Лиге: Барса сотворила чудо, а Реал оторвался – "копейки" Жироны, неожиданная позиция Яремчука и Ко