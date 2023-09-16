Райо Вальекано победил Алавес, поднявшись в зону Лиги чемпионов
Райо Вальекано в рамках премьерного матча 6-го тура Ла Лиги прервал серию поражений, одолев Алавес. Отчёт читайте на "Футбол 24".
Райо Вальекано наконец победил, прыгнув сразу на восемь позиций в таблице вверх. "Жертвой" стал Алавес, который приехал в гости и держал ворота до конца первого тайма – а потом защитники привезли пенальти. Альваро Гарсия его заработал, а Иси Паласон уверенно реализовал. 1:0.
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️ Así fue el penalti a Álvaro García #RayoAlavés #LaLigaHighlights pic.twitter.com/C81DuRdmBI— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 15, 2023
Отыграться баски так и не смогли, а в конце второго тайма Райо забил второй гол. Героем стал Хорхе Де Фрутос, который вышел на замену и отличился через семь минут. Ассистентом выступил Альваро Гарсия – таким образом, он стал первым футболистом "молний" с 2014 году, которому удалось заработать пенальти и отдать голевую передачу в матче Ла Лиги.
В целом, Райо Вальекано доминировал, создавая классные моменты и наиграв даже на три ожидаемых гола. Возможно, разгром действительно произошел бы, если бы не сейв Сиверы в моменте с Кике Пересом.
️ Así fue la ocasión de @kikitoo17 (1-0)#LaLigaHighlights #RayoAlavés pic.twitter.com/sG939CCPSu— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 15, 2023
Финальный свисток зафиксировал победу мадридцев со счетом 2:0. Алавес остался с шестью очками и опустился на двенадцатую позицию в турнирной таблице. Райо Вальекано же прервал 2-матчевую серию поражений и взлетел сразу на четвертую строчку – впрочем, это только начало тура. Обе команды завершат его значительно ниже.
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