Чемпионат Испании 2021/22, 9-й тур

Райо Вальекано – Эльче – 2:1

Голы: М. Эрнандес, 26, Нтека, 65 – Бойе, 14

Сельта – Севилья – начало в 17:15

Вильярреал – Осасуна – начало в 19:30

Райо Вальекано открывал программу дня в Ла Лиге домашним матчем против Эльче. В случае победы мадридцы поднялись бы в зону ЛЧ, но уже на 14-й минуте им пришлось вынимать мяч из сетки собственных ворот – это Бойе круто развернулся в центре и перед штрафной, пробив в левый нижний угол метров с 20-ти. 0:1! Впрочем, всего через 15 минут хозяева сравняли усилиями Эрнандеса, которому удалось замкнуть подачу Комесаньи из глубины. 1:1! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Реал Сосьедад на последних минутах вырвал победу над Мальоркой, поднявшись на первую позицию в Ла Лиге

Во втором тайме игра шла ровно, без явного преимущества какого-либо из коллективов. При этом моментов возникало мало. Чтобы вырвать победу, нужны были экстраординарные действия – и на 65-й минуте Нтека показал их, классно пробив с дальней дистанции в правый нижний угол ворот Эльче. 2:1! Этот гол и решил судьбу противостояния. Мадридцы торжествуют, поднимаясь на четвёртую позицию в турнирной таблице.

Уникальный рекордсмен Примеры: пересёк Сахару в утробе матери, благодаря вранью стал баском и играет 5 лет без отдыха