В рамках 5-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 5-й тур

Райо Вальекано – Сельта – 1:1

Голы: Де Фрутос, 65 – Иглесиас, 49

Мальорка – Атлетико – начало в 17:15

Эльче – Реал Овьедо – начало в 19:30

В поединке на Валькасе ничья никого не устраивала. Райо Вальекано не знал побед в течение трех туров, а Сельта не выиграла ни одного матча в сезоне. Галисийцы настроились лучше, выдав довольно сильный старт – в частности, уже на 9-й минуте замечательный момент упустил Иглесиас, который попал в голкипера с нескольких метров.

Bryan ️ Rueda ️ Borja Iglesias pic.twitter.com/GHrfWsxwUr - Сельта (@RCCelta) September 21, 2025

Через три минуты после перерыва Борха таки вывел гостей вперед, пробив головой после подачи с углового. Впрочем, Райо Вальекано в целом был активнее и острее. Гол Де Фрутоса на 65-й минуте оказался вполне заслуженным – Хорхе прибежал на ближнюю штангу и замкнул прострел с левого фланга. 1:1!

А больше команды и не забивали. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью – пятую подряд для Сельты. Причем галисийцы все пять "мировых" завершились с одинаковым счетом 1:1. Чудеса да и только!

