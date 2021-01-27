Райо Вальекано – Барселона: возвращение Месси в онлайн-трансляции матча 1/8 финала Кубка Испании
21:49 - Читати українською
Райо Вальекано в рамках 1/8 финала Кубка Испании принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала Кубка Испании Райо Вальекано – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Лео Месси попал в стартовый состав, отбыв 2-матчевую дисквалификацию за неспортивное поведение в финале Суперкубка Испании.
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Стартовые составы
Райо Вальекано:
Барселона:
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