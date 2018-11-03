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Райо Вальекано – Барселона: прямая трансляция

20:45 10 Читати українською
Райо Вальекано – Барселона: прямая трансляция
Райо Вальекано – Барселона: прямая трансляция

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Барселона встретится с Райо Вальекано. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 11-го тура чемпионата Испании Райо Вальекано – Барселона начнется в 21:45 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

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Райо Вальекано - Барселона: Суббота 03 ноября 2018

Райо Вальекано
до матча
2
час
:
58
мин
Барселона
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Барселона Барселона Испания Райо Вальекано - Барселона Райо Вальекано Райо Вальекано
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