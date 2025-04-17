"Вы продолжаете верить, когда отражаете пенальти в свои ворота. Поначалу мы создавали опасность у чужих ворот, болельщики гнали нас вперёд. Но Арсенал - это команда, которая хорошо защищается, они организованы, вингеры возвращаются, нападающие.

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В перерыве мы чувствовали, что если бы мы забили первыми, то вернулись бы в игру. Но так получилось, что первыми мы пропустили. Мы быстро сравняли счёт и продолжали верить, но при этом не были успешны в атаке. Не думаю, что Райя совершил хотя бы один достойный сэйв. Арсенал был лучше нас, и мы должны это принять.

Мы делали много передач, но в этом году у нас нет Хоселу, прирожденного нападающего. Нам нужно тщательно проанализировать, что мы можем сделать лучше. У нас впереди большой сезон, на кону Ла Лига, Кубок через десять дней, а затем Клубный чемпионат мира.

Иногда нужно быть самокритичным и внимательно ко всему относиться. Это должен делать каждый. Я чувствую, что мы команда, но нам нужно больше играть как команда, а не индивидуально. Если соперник забивает дважды, Винисиус или Килиан могут реализовать один момент, но не пять", – цитирует Marca Куртуа.

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