Красивый мяч организовали футболисты Лидса в поединке с Норвичем.

Норвич еще не знает вкуса побед в нынешнем сезоне, дома "канарейки" уступили Лидсу (1:2) в рамках 10-го тура АПЛ.

Норвич уступил Лидсу и довел свою безвыигрышную серию до десяти матчей

Украшением встречи стал первый гол гостей. Рафинья сместился с правого фланга и одурапчил сразу трех соперников, включая голкипера, пробив им между ног.

В текущем сезоне АПЛ это уже 4-й гол Рафиньи. Победа позволила Лидсу покинуть зону вылета, Норвич остался последним.

Raphinha tá o bicho! pic.twitter.com/VXu3NdMtab — Marcelo - Cé (@MarceloSR0) October 31, 2021

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