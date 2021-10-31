Рафинья забил ювелирный гол в ворота Норвича, пробросив мяч между ног трех соперников
18:31 - Читати українською
Красивый мяч организовали футболисты Лидса в поединке с Норвичем.
Рафинья 56’
Родриго Морено 61’
56’ Рафинья
61’ Родриго Морено
Норвич еще не знает вкуса побед в нынешнем сезоне, дома "канарейки" уступили Лидсу (1:2) в рамках 10-го тура АПЛ.
Норвич уступил Лидсу и довел свою безвыигрышную серию до десяти матчей
Украшением встречи стал первый гол гостей. Рафинья сместился с правого фланга и одурапчил сразу трех соперников, включая голкипера, пробив им между ног.
В текущем сезоне АПЛ это уже 4-й гол Рафиньи. Победа позволила Лидсу покинуть зону вылета, Норвич остался последним.
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